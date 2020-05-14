В Томске оживляют деревья с помощью грибов

14 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: БИ ТГУ и Центра развития городской среды Томской области

В Томске запустили эксперимент по использованию биотехнологий для поддержания зеленых насаждений. «Живая лаборатория» совместно с биологами Томского госуниверситета будут восстанавливать экосистему, созданную в сквере «Сад ветра», с помощью препаратов на основе мицелия грибов — симбионтов хвойных деревьев и удобрения с агрополезными бактериями, сообщает пресс-служба вуза.

— «Сад ветра» в качестве экспериментальной площадки выбран не случайно, — отмечает дендролог Центра развития городской среды Томской области Марьяна Ильина. — Основной особенностью этого сквера является наличие в нем нестандартных для города решений по озеленению территории, а также ассортимент растений, требующий более внимательного ухода. Для поддержания здорового состояния этих насаждений и разгрузки городских служб по уходу за ними было решено провести эксперимент по внесению удобрений.

На территории сквера высажены разные деревья, кустарники и многолетники. Некоторые из них являются редкими для города, например, горные сосны, спиреи японские, ивы черничные, ивы «Фейерверк», очитки, вейники, щучки, посконники, кровохлебки. Есть и другие, более привычные обитатели: березы пушистые, липы мелколистные, яблони ягодные, пузыреплодники калинолистные, кизильники блестящие, лилейники.

Климатические особенности Сибири и загазованность города плохо сказываются на здоровье растений. Восстанавливать насаждения будут с помощью препаратов, созданных на основе исследований учёных БИ ТГУ. Одним из главных инструментов станут продукты с мицелием грибов, существующих в симбиозе с хвойными деревьями.

— Некоторые виды грибов могут выжить только в союзе с деревьями, это явление получило название «микориза». В случае если симбиоз состоялся, грибы и деревья формируют общие структуры (грибокорень), посредством которых обмениваются питательными веществами, — объясняет сотрудница ООО «Микобакс», выпускница БИ ТГУ Ксения Карбышева. — Грибы — большие однолюбы, поэтому в ходе исследований мы выясняем, как выстраиваются эти отношения: какой гриб взаимодействует с кедром, какой — с елью и так далее. По некоторым деревьям у нас уже были наработки, но для горной сосны препарат пришлось создавать специально.

Ещё одним инструментом для восстановления почвенного плодородия и растительного покрова в сквере «Сад ветра» станут микробиологические удобрения на основе ризосферных бактерий, которые помогают усваивать азот из воздуха, делать доступными соединения фосфора и калия — одни из наиважнейших элементов питания растений.

В течение двух месяцев специалисты Центра развития городской среды Томской области вместе с учёными Биологического института ТГУ будут применять эту технологию ухода за зелеными насаждениями. Минеральными и микробиологическими удобрениями обработают более 1500 растений.

Следить за ходом эксперимента, инициированного томской компанией «Микобакс», коллектив которой состоит из учёных, студентов и выпускников Биологического института ТГУ, можно в официальных сообществах Центра развития городской среды Томской области в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.

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