Еще восемь заболевших коронавирусом в Томской области выздоровели

Томский Обзор / Фото: 14 мая 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области выздоровели восемь человек, заболевших коронавирусом. Выздоровление подтвердили контрольные ПЦР-тесты, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Изд девяти вновь заболевших пять человек госпитализированы: один с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, четверо с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. Четыре человека без симптомов изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением.

У семи инфицированных источники заражения установлены - контакты с ранее заболевшими. По двум ведется эпидемиологическое расследование, причина заражения выясняется.

На сегодня лечение в стационарах проходят 122 пациента с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся шесть человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (четыре человека на инвазивной вентиляция легких, один на неинвазивной). В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 247 человек.

За сутки взято на исследование 1129 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 30 524 исследования.

В Томской области зарегистрировано 320 случаев заболевания коронавирусом: 244 на лечении, 80 выздоровели, четверо умерли.

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