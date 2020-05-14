В Томской области закрыли подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия

14 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба УФСБ по Томской области

Сотрудники УФСБ и МВД пресекли деятельность подпольной мастерской по производству огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Томской области.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФСБ, были обнаружены и изъяты 5 единиц огнестрельного оружия (пистолеты «ТТ», «ПМ», револьвер «Наган», автомат «АКМ», «СКС»), а также боеприпасы различного калибра. Проведенным исследованием данное огнестрельное оружием признано боевым.

В отношении двоих фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые дали признательные показания.

Сейчас сотрудники внутренних органов документируют противоправную деятельность обвиняемых и выявляют дополнительные факты изготовления и возможного сбыта огнестрельного оружия.

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