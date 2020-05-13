Мотоцикл и иномарка столкнулись в Томске, мотоциклист получил травмы
14 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Накануне, 13 мая, в Томске столкнулись автомобиль Honda Accord и мотоцикл Honda Steed, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 20.30 на Иркутском тракте, 65/14. По предварительным данным, автомобиль совершал разворот в нарушении требований Правил дорожного движения (из крайней правой полосы для движения). При выполнении маневра иномарка столкнулась с движущимся в левой полосе мотоциклом.
В результате происшествия травмированный 32-летний мотоциклист доставлен в медицинское учреждение.
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