Сотрудников томской колонии подозревают в избиении заключенного

14 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ФГУ ЛИУ-1 УФСИН, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, с 8 по 9 мая сотрудники исправительного учреждения избили осужденного, «нанося ему удары руками и ногами по телу», что повлекло «существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшего». По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

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