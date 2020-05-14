Томские предприятия готовы полностью обеспечить жителей региона защитными масками

14 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Предприятия Томской области готовы полностью обеспечить жителей региона многоразовыми защитными гигиеническими масками в преддверии введения с 18 мая обязательного масочного режима.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, для обеспечения жителей индивидуальными средствами защиты в Томской области в марте и апреле налажено массовое производство многоразовых масок. На сегодняшний день швейные предприятия Томска, Северска и Стрежевого ежедневно производят около 20 тысяч изделий, а всего их изготовлено уже 2 миллиона.

Объем производства в последнее время снизился вслед за спросом - организации выполняют заказы по мере поступления заявок. В случае необходимости предприятия готовы нарастить объем выпуска до 80 тысяч штук в сутки.

Розничная продажа защитных масок томского производства организована в собственных магазинах производителей, торговых сетях «Лама», «Быстроном» и «Лента», а также посредством доставки. Ряд предприятий на договорных условиях поставляют маски в аптеки, в том числе в сети «Эвалар» и «Айболит».

В список томских производителей гигиенических масок входят уже 45 организаций. Кроме того, пять предприятий шьют медицинские халаты и комплекты одноразового и многоразового использования для учреждений здравоохранения.

В торговых сетях текущие запасы защитных масок, по данным департамента потребительского рынка администрации Томской области, составляют 394,5 тысяч штук, перчаток – 108,1 тысяч пар. Информация предоставлена основными торговыми сетями, осуществляющими розничные продажи на территории области, - «Лента», «Лама», «Магнит», «Пятерочка», «Метро», «Ярче» и «Быстроном».

Напомним, носить маски необходимо в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах, в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях.

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