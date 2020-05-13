В Томске открылся проект по продаже книг вслепую «Соня Мармеладова»

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2020 // Фото: instagram.com/sonya_marmeladova_books

В Томске стартовал творческий проект «Соня Мармеладова», создатели которого формируют и рассылают заказчикам уникальные литературные наборы.

«Проект появился 2 месяца назад. Можно сказать, что он родился за один вечер и ночь. На своей основной работе я дочитывал книгу Буковски „Макулатура“ и вдруг подумал: „а что, если делать литературные наборы с книжными дополнениями?“ — рассказывает создатель проекта Сергей Лазаренко. — Когда-то в Инстаграме я встречал проект „книга вслепую“, но кроме книги, там ничего не прилагалось. И тут я начал размышлять, что могло бы входить в такой набор».

В результате, в придуманный книжный комплект вошли книга, подобранная по интересам и предпочтениям клиента, дизайнерская открытка и закладка, деревянный значок, а также нарисованный художником портрет заказчика.

«Клиент в ходе оформления заказа проходит опрос, определяющий его книжные предпочтения, я внимательно изучаю его итоги и подбираю литературу, — объясняет Сергей Лазаренко. — Я очень люблю читать, поэтому формирую наборы самостоятельно».

Сейчас «Соня Мармеладова» отправляет два вида наборов: Light (499 рублей) и Основной (950 рублей). Они отличаются ценовой категорией входящих в них книг. Заказать наборы можно через Instagram проекта, написав в Direct.

«Когда запускали проект, даже не думали, что это окажется так востребовано. За первые 2 недели проекта мы вышли на российский уровень - отправили наборы во многие города России: от Томска до Камчатки. Теперь высылаем и в другие страны: Казахстан, Беларусь. Всего за первые 2 месяца работы заказали 70 литературных наборов», — рассказывает Сергей Лазаренко.

Он также отмечает, что в случае, если книга из набора не понравится получателю, ему бесплатно отправят другую в подарок.

Следить за новостями проекта можно в Instagram.

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