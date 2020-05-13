За сутки в Томской области выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2020 // Фото: pixabay.com

По данным на среду, 13 мая, в Томской области зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пять человек выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сообщении уточняется, что 13 заболевших госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска и инфекционное отделение больницы № 3, у пяти из них диагностирована пневмония, остальные с признаками ОРВИ. Четыре человека без симптомов изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением.

Источники инфицирования прежние – контакты с ранее заболевшими через домашний очаг, общение с близкими и друзьями, через медицинское учреждение (клиника НИИ).

На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся пять человек: двое на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (инвазивная вентиляция легких).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 227 человек.

За сутки взято на исследование 860 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 29 395 исследований.

В Томской области зарегистрировано 311 случаев заболевания коронавирусом: 235 на лечении, 72 выздоровели, четверо умерли.

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