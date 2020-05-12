Такси и мопед столкнулись в Томске

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 12 мая, в Томске столкнулись Kia Rio и мопед Honda Giorno, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.20 на ул.Вершинина, 37. По предварительным данным, 27-летний водитель мопеда не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем.

В результате ДТП водитель мопеда, не имевший права управления данным транспортным средством, с травмами доставлен в медучреждение. В свою очередь 31-летний водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Очевидцев происшествия просят обращаться по адресу: улица Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

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