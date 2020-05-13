Томичам расскажут о пользе и вреде диет

13 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 13 мая, «Центр медицинской профилактики» проведет прямой эфир на тему «Диеты: польза и вред». Трансляция пройдет на странице центра в Instagram, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В рамках трансляции с лекцией выступит кандидат медицинских наук, врач-диетолог Центра медицинской профилактики Дарья Подчиненова. Она объяснит, что понимается под диетами, какие они бывают, и когда диета может пойти на пользу, а в каком случае не принесет ничего кроме вреда. В конце эфира врач-диетолог ответит на вопросы зрителей.

Начало трансляции в 16.30.

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