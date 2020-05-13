Комплексная услуга «Ростелеком Ключ» стала доступна для томичей

13 мая 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

С мая этого года у томских застройщиков и управляющих компаний появилась возможность организовать в жилых домах комплексную услугу «Ростелеком Ключ». Современный сервис позволяет сформировать жителям цифровую экосистему для безопасного и комфортного проживания.

«Ростелеком Ключ» включает в себя такие продукты как «Умный шлагбаум», «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение» и «Умные счетчики».

«Умный шлагбаум» позволяет дистанционно управлять воротами и шлагбаумами двора из любой точки мира через интернет. Среди последних трендов сервиса — открытие въезда во двор с использованием радиометок на лобовом стекле автомобиля. Также у провайдера есть круглосуточный мониторинговый центр, номер которого размещен на шлагбаумах. По нему можно связаться со специалистами, чтобы открыть въезд автомобилю экстренной службы или такси.

«Умный домофон» — система доступа в подъезды, которая предоставляет целый спектр услуг абоненту. Управлять сервисом можно при помощи приложения на смартфоне. Так, владельцы квартир могут открывать общую уличную дверь, принимать видеовызовы, создавать временные коды доступа для гостей и настраивать переадресацию звонков с умного домофона сразу на несколько мобильных устройств. Видеокамера на вызывной панели позволяет жильцу просматривать фото вошедших по ключу или гостевому коду в личном кабинете.

«Комплексное видеонаблюдение» — основа безопасности. Камеры позволяют следить онлайн за обстановкой на парковке, прилегающей к дому территории и детских площадках. Видео также доступно в архиве для повторного просмотра.

«Умные счетчики» сами собирают показания приборов учета воды, электроэнергии, тепла, общедомовых устройств и передают их в управляющую компанию. Вся информация доступна жильцу для мониторинга в его личном кабинете. Сервис обеспечивает прозрачность и своевременность расчетов. Если есть отклонения от общедомовых показателей, управляющая компания способна оперативно и точно установить причину. Это значит, что быстрее устраняются аварии, утечки, выявляются случаи несанкционированных подключений, расходы за которые ранее распределялись на всех жильцов.

«Два года назад мы впервые предложили своим клиентам услугу „Умный дом“, включающую в себя смарт-приборы, которые устанавливаются внутри квартиры или частного дома. Теперь „Ростелеком“ шагнул дальше и готов обеспечивать комфорт томичей, начиная с придомовых территорий. „Ростелеком Ключ“ удобен тем, что на одной платформе можно управлять сразу несколькими устройствами. В ближайшее время мы планируем начать устанавливать в квартирах видеопанели с нашим приложением», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Застройщики, управляющие компании и жители Томска могут получить дополнительную информацию по подключению услуги «Ростелеком Ключ» по бесплатному номеру 8-800-1000-800.

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