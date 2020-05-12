В Томске откроется еще один пункт серопрофилактики

Томский Обзор / Фото: 12 мая 2020 // Фото: Владимир Дударев

Пункт серопрофилактики для взрослых готовится к открытию в поликлинике №3 на ул.Профсоюзной, 16. Сейчас здесь идут подготовительные работы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как сообщил замначальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, решение об открытии дополнительного пункта принято в связи с увеличением пострадавших от укусов клещей.

«В этом году количество обращений, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, возросло в шесть раз: если в 2019 году в майские праздники у нас было 450 обращений, то сейчас почти три тысячи», — сообщила и.о. главного врача межвузовской поликлиники Марина Мусина.

В пункте серопрофилактики межвузовской поликлиники (ул. Киевская,74) открыт дополнительный кабинет и увеличено количество специалистов для приема пациентов, пострадавших от укусов клещей. До конца недели в Томске развернут еще один пункт серопрофилактики.

На сегодняшний день в Томске работают два пункта серопрофилактики: для взрослых — в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74), для детей — в детской больнице № 1 (Московский тр., 4). В районах Томской области круглосуточные пункты организованы при приемных покоях больничных стационаров.

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