Пожилой водитель погиб в опрокинувшейся «Ниве» на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 12 мая 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В субботу, 9 мая, в селе Красный Яр Кривошеинского района произошло ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 13.20. По предварительным данным, 64-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства — ВАЗа 2121.

От полученных травм водитель скончался. 36-летняя женщина-пассажир и 45-летний мужчина-пассажир с травмами доставлены в больницу.

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