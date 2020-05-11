Пожилой водитель погиб в опрокинувшейся «Ниве» на трассе в Томской области
12 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
В субботу, 9 мая, в селе Красный Яр Кривошеинского района произошло ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 13.20. По предварительным данным, 64-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства — ВАЗа 2121.
От полученных травм водитель скончался. 36-летняя женщина-пассажир и 45-летний мужчина-пассажир с травмами доставлены в больницу.
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