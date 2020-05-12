Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томске

Томский Обзор / Фото: 12 мая 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области области 4 заболевших коронавирусом выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 13 из 15 вновь заболевших клинических симптомов нет, они изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением. Два человека госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска, один из них имеет симптомы ОРВИ, второй пациент без симптомов, но входит в группу риска по возрасту.

«По трем случаям работают эпидемиологи, причина заражения пока не выявлена. Источниками инфицирования остальных стали контакты с ранее заболевшими», — уточнил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Сегодня лечение в стационарах проходят 107 пациентов с COVID-19. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся шесть человек: двое на масочной подаче кислорода, четверо подключены к аппаратам ИВЛ (инвазивная вентиляция легких).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 223 человека. У 59 вахтовиков, прибывших из Чаянды (Якутия) подтвержден коронавирус; девять человек с симптомами ОРВИ переведены на лечение в больницу № 3, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Вице-губернатор сообщил, что сегодня из Якутии прибывает еще один самолет с 24 вахтовиками на борту.

«Из Чаяндинского месторождения в регион прибывают вахтовики — жители Томской области, имеющие отрицательные результаты анализов на коронавирус. По прибытию в обязательном порядке у всех мы возьмем повторные ПЦР-тесты. Все прибывающие вахтовики сразу размещаются на 14-дневный карантин в обсерваторы», — подчеркнул Иван Деев.

За сутки взято на исследование 526 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 28535 исследований.

В Томской области зарегистрировано 294 случая заболевания коронавирусом: 223 на лечении, 67 выздоровели, четверо умерли.

Тэги/темы: