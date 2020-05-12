За выходные в Томской области ликвидировали 9 лесных пожаров

Томский Обзор / Фото: 12 мая 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие выходные в лесах Томской области ликвидировано девять лесных пожаров. Еще четыре продолжают действовать, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Три действующих лесных пожара зафиксированы на территории Асиновского лесничества, еще - в Верхнекетском лесничестве локализован на площади 4,7 гектара.

Всего с начала года в Томской области ликвидировано 76 лесных пожаров на общей площади 1094,39 га, большая часть — 72 возгорания были потушены в течение первых суток с момента обнаружения. Средняя площадь одного пожара составляет 14,4 га.

В настоящее время по условиям погоды в лесах региона установился высокий класс пожарной опасности — 4,8 баллов. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

Томичам напоминают, что во время пожароопасного сезона запрещено выжигать сухую траву и мусор. Размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности составляет от 1,5 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юрлиц. В Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах, где действует особый противопожарный режим, штрафы будут увеличены вдвое. В соответствии со статьей 261 УК РФ за уничтожение или повреждение лесов нарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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