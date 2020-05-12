В Томской области начинают сажать картофель

12 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Томские аграрии приступили к посадке картофеля. Три хозяйства Томского района — «Заречное», сельхозпредприятие и ферма «Колпаков» — за прошедшие выходные посадили 65 гектаров картофеля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В регионе продолжается сев яровых зерновых и зернобобовых (на сегодня, 12 мая, засеяно 67,2 тыс. га или 45,7% от плана), а также рапса (7 тыс. га), моркови (150,6 га), льна-долгунца (420 га), льна масличного (408 га) и однолетних трав (3,05 га).

В Томском районе аграрии засеяли 6 га свеклой, а сельхозпредприятия Асиновского, Кожевниковского и Шегарского районов приступили к подсеву и севу многолетних трав (405 га).

В посевной кампании заняты 94 сельхозпредприятия Томской области, большая их часть (84 хозяйства) ведут сев яровой пшеницы, овса и ячменя.

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