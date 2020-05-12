В Томской области из леса вывели заблудившихся сборщиков дикоросов

12 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 11 мая, вблизи села Большая Галка Бакчарского района заблудились 29-летний мужчина и 49-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В 14.45 они обратились за помощью в экстренные службы, сообщив, что не могут самостоятельно выйти из лесного массива. На поиски были направлены спасатели пожарно-спасательной части № 23, сотрудники полиции и представитель администрации района. Всего в поисково-спасательных работах было задействовано 14 человек и 3 единицы техники.

С помощью автомобиля с включенной сиреной спасателям и полицейским удалось очертить квадрат, в котором находились мужчина и женщина. С заблудившимися постоянно поддерживалась связь по телефону.

В 17:00 люди были найдены пожарными и доставлены в населенный пункт, куда они приехали в гости к родственникам.

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