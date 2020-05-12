Томский областной краеведческий музей запускает курсы по актуальным вопросам грантовой деятельности

Томский Обзор / Фото: 12 мая 2020 // Фото: tomskmuseum.ru

На этой неделе, 15 мая, Томский областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова запускает курсы повышения квалификации по направлению «Актуальные вопросы грантовой деятельности».

Томский государственный краеведческий музей открывает курсы повышения квалификации. Состоятся они с 15 мая по 29 мая 2020 года. Оформиться можно до 14 мая 2020 г. включительно.

«Грантовый инструмент привлечения внебюджетных средств, как наиболее доступный для музеев, приобретает сегодня большую актуальность для них. По моему прогнозу, те музеи, которым до сего времени по разным причинам удавалось игнорировать работу с грантами, в ближайшие год-два будут активно вовлечены в неё. По собственной ли инициативе, по принуждению ли со стороны учредителей, так или иначе, всем предстоит активизация участия в конкурсах государственных, корпоративных, частных грантодателей. А многим предстоит успех на этих конкурсах и головная боль в связи с реализацией победивших проектов», — сообщают организаторы.

Курсы будут проходить до 29 мая в дистанционном формате. Представители музея расскажут, о формировании проекта под грантовый формат финансирования, о грантодателях, доступных музеям, и опыте общения с ними, а также поделятся навыками формирования грантовых заявок и грантовой отчётности. После прохождения курсов краеведческий музей выдаст удостоверение о дополнительном образовании государственного образца.

«Всё, что вам нужно — это интернет, электронная почта и Zoom», — сообщают в руководстве музея.

Заявки на прохождение курсов принимаются до 14 мая включительно. Подробности, а также форма подачи заявки — здесь.



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