Пожарные эвакуировали 2 человек из горящего дома в Томске

12 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 12 мая, в Томске в 6-этажном кирпичном доме по ул.Пушкина, 9 произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 3.14. К приезду пожарных в 4 подъезде на 6 этаже наблюдалось открытое горение на балконе, огонь перекинулся на крышу. Из соседних квартир сотрудники МЧС эвакуировали 2 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 3.59. В результате в 3-комнатной квартире на кухне 4х4 метра обгорели бытовая техника, кухонная мебель, обои, оконные проемы, оплавился натяжной потолок. На балконе обгорела отделка. Также обгорела обрешетка крыши. Общая площадь пожара составила 22 кв.метра.

Причина возгорания устанавливается.

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