«Ростелеком» построил оптику для 20 социально значимых учреждений Томской области

12 мая 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил первый в текущем году этап подключения к скоростному интернету социально значимых объектов Томской области по федеральной программе «Цифровая экономика». Оператор построил 30 километров оптики для 20 учреждений в Томском и Асиновском районах, а также в областном центре.

В результате выполненных работ интернет на скорости от 10 Мбит/сек до 50 Мбит/сек будет доступен для пользователей 11 фельдшерско-акушерских пунктов, администрации Итатского сельского поселения, 8 общеобразовательных учреждений, среди которых Александровская школа-интернат и Томский техникум информационных технологий. Всего в этом году планируется подключить 214 соцобъектов области к интернету. Наибольший объем работ запланирован на третий квартал.

«В этом году работы по строительству оптоволокна осложнились не только непростыми географическими условиями, но и ситуацией с пандемией, которая требует от сотрудников еще большей ответственности и немалых трудозатрат. Несмотря на это, мы подключаем объекты, как и запланировано в установленные заказчиком сроки», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

Проект реализуется с 2019 года. Всего на территории Томской области в срок до 01.01.2022 планируется подключить к сети интернет 668 объектов социального значения.

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