18+
18+

«Ростелеком» построил оптику для 20 социально значимых учреждений Томской области

Ростелеком, Томские новости, связь быстрый интернет оптоволоконное соединение скоростной интернет «Ростелеком» построил оптику для 20 социально значимых учреждений Томской области

«Ростелеком» завершил первый в текущем году этап подключения к скоростному интернету социально значимых объектов Томской области по федеральной программе «Цифровая экономика». Оператор построил 30 километров оптики для 20 учреждений в Томском и Асиновском районах, а также в областном центре.

В результате выполненных работ интернет на скорости от 10 Мбит/сек до 50 Мбит/сек будет доступен для пользователей 11 фельдшерско-акушерских пунктов, администрации Итатского сельского поселения, 8 общеобразовательных учреждений, среди которых Александровская школа-интернат и Томский техникум информационных технологий. Всего в этом году планируется подключить 214 соцобъектов области к интернету. Наибольший объем работ запланирован на третий квартал.

«В этом году работы по строительству оптоволокна осложнились не только непростыми географическими условиями, но и ситуацией с пандемией, которая требует от сотрудников еще большей ответственности и немалых трудозатрат. Несмотря на это, мы подключаем объекты, как и запланировано в установленные заказчиком сроки», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

Проект реализуется с 2019 года. Всего на территории Томской области в срок до 01.01.2022 планируется подключить к сети интернет 668 объектов социального значения.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle