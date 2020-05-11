В Томске стартовало голосование по объектам будущего благоустройства

11 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Администрация г. Томска

Сегодня, 11 мая, на сайте городской администрации стартовало онлайн-голосование, в ходе которого томичи сформируют планы благоустройства города на 2021-2022 годы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

С разбивкой по районам в онлайн-бюллетень включено 62 территории, проголосовать можно за неограниченное количество объектов. Принять участие в голосовании могут томичи старше 14 лет. По итогам отбора будет сформирован перечень из 59 объектов. Кроме того, будет продолжено благоустройство пространств, которые были отобраны ранее.

Познакомиться с дизайн-проектами общественных пространств, участвующих в онлайн-голосовании, можно на сайте администрации по ссылке.

Среди общественных пространств - аллеи на ул. К.Ильмера, 11 и ул.Пушкина, 52б-56, березовая роща в Солнечном, сквер у ДК Маяк, Кузнечный взвоз, Набережная реки Томи от пер. Сухоозерный до пер. Заозерный, пространства на Фрунзе,174, улицам Бердская, 11, Красноармейская, 13, Крымская, 43, Горького, 58, парк Звездный рядом с микрорайоном Наука, Парк ученых там же, парковая зона в районе ОКБ, сквер в поселке Лоскутово, сквер им. Смирнова на Кольцевом проезде, 12, сквер на Иркутском тракте, 158, сквер Купеческий по пер. Дербышевский, 17, сквер Памяти жертв политических репрессий и др.

Голосование продлится до 31 мая.

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