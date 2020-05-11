За прошедшие сутки в Томской области выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

11 мая 2020 / Томский Обзор

За прошедшие сутки в Томской области выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Из них 59 случаев - по результатам тестирования 196 рабочих-вахтовиков, вернувшихся в Томскую область с Чаяндинского месторождения из Якутии.

Всего на данный момент в регионе зафиксировано 279 случаев заражения коронавирусом. За весь период в Томской области выздоровело 56 человек, количество умерших - 3 человека.

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