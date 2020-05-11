Коронавирус обнаружен у 59 рабочих, вернувшихся в Томскую область с Чаяндинского месторождения

11 мая 2020 / Томский Обзор

По результатам тестирования 196 рабочих, вернувшихся в Томскую область с Чаяндинского месторождения из Якутии, коронавирус обнаружен у 59 из них. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья» со ссылкой на губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

«Хочу предупредить томичей, что сегодня в сводке заболеваемости появятся эти 59 заболевших с Чаянды, – сообщил губернатор Сергей Жвачкин. – У всех инфицированных на Чаянде заболевание проходит бессимптомно, все они находятся под круглосуточным наблюдением в обсерваторах. Напомню, что всех «чаяндинцев» прямо с летного поля мы доставили в обсерваторы, поэтому в этом случае никаких разговоров о распространении инфекции быть не может».

Напомним, информация о том, что в Томскую область вернутся около трехсот жителей региона, работающих вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, появилась 6 мая. В сообщении пресс-службы администрации Томской области говорилось о том, что все вернувшиеся в обязательном порядке будут определены на 14-дневный карантин в обсерватор. Спецборт доставлял вахтовиков поэтапно, в течение нескольких дней, после прибытия в регион все помещенные в обсерватор вахтовики сдавали дополнительные анализы на коронавирусную инфекцию.

«Первоначальные ПЦР-тесты вахтовики сдают по месту отправки. В Томск доставляются только те, у кого уже есть результат анализа и он отрицательный. Но здесь в обязательном порядке осуществляется повтор анализов», - уточнил 7 мая заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

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