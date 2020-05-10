В Томской области умер третий заболевший коронавирусом
За прошедшие сутки в Томской области умер один заболевший коронавирусом, семь выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Из 19 человек, заболевших за последние сутки, 15 госпитализированы с симптомами ОРВИ и пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 и инфекционное отделение больницы №3 Томска, четверо симптомов заболевания не имеют и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.
Основная причина инфицирования – контакты с теми, у кого COVID-19 диагностирован ранее: внутрисемейное заражение, а также из установленного очага в одном из медучредений. Два случая – привозные из Новосибирской и Челябинской области, эпидемиологи устанавливают контакты внутри региона. Еще по одному ведется эпидемиологическое расследование, источник заражения не известен.
Контрольные смывы подтвердили выздоровление семи человек.
Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев прокомментировал смерть третьего умершего от коронавируса в регионе.
«Пациент поступил в респираторный госпиталь медсанчасти №2 в тяжелом состоянии с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и сопутствующими заболеваниями – онкогематологической патологией, тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы в стадии декомпенсации. Причина смерти – полиорганная недостаточность», - сообщил Иван Деев.
На кислородной поддержке в МСЧ№2 находятся пять человек: двое на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (инвазивная вентиляция легких).
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 226 человек.
В Томской области зарегистрировано 210 случаев заболевания коронавирусом: 144 на лечении, 63 выздоровели, трое умерли.