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По факту убийства двух мужчин на томской заимке возбуждено уголовное дело

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В Томской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двоих мужчин с признаками насильственной смерти при тушении пожара в «Хардиковой заимке», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, возгорание на территории охотхозяйства «Хардикова заимка», расположенного в окрестностях с.Курлек Томского района Томской области, произошло в ночь на 8 мая 2020 года. При тушении пожара были обнаружены тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями. Личность одного из погибших установлена, личность второго устанавливается.

В результате пожара сгорело 8 строений, расположенных на территории охотхозяйства. Предварительной причиной возгорания является поджог. Назначены медицинские, пожаротехнические, химические, баллистические, комплексные (дактилоскопические и генотипические) судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц,
подозреваемых в совершении данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось, 8 мая 2020 года в «Хардиковой заимке» произошел пожар, при тушении возгорания были обнаружены тела двух мужчин. Владелец заимки Юрий Хардиков на своей странице в Facebook сообщил, что двух работников заимки — егерей — застрелили.

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