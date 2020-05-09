Томская область присоединится к всероссийским акциям Дня Победы

9 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 9 мая, Томская область присоединится к всероссийским акциям Дня Победы, многие из которых пройдут в онлайн-формате, сообщает пресс-служба администрации региона.

Открыл юбилейный День Победы онлайн-шествие Бессмертного полка России в шесть часов утра по томскому времени на федеральных каналах, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на уличных медиа-экранах, платформах онлайн-кинотеатров Okko и Море.тв и портале «Бессмертного полка России».



В 14 часов на федеральных телеканалах прозвучит поздравление с Днем Победы Президента Российской Федерации.



В 19 часов будет объявлена минута молчания в память павших в боях за Родину. По ее окончании жители области могут выйти на балкон или подойти к окну с портретами своих родных – ветеранов Великой Отечественной войны и спеть «День Победы». Благодаря сервисам портала диктантпобеды.рф, исполнить песню можно на любом из национальных языков народов России.



В 21.50 жители области смогут присоединиться к народной акции «Фонарики Победы», погасив свет в домах и подойдя к окнам с включенными фонариками в память о своих дедах и прадедах, сражавшихся на фронте и ковавших Победу в тылу.



Подробная информация обо всех акциях доступна в разделе «День Великой Победы» на сайте администрации Томской области.

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