С 18 мая масочный режим в Томской области станет обязательным

Томский Обзор / Фото: 8 мая 2020 // Фото: Владимир Дударев

Масочный режим, который будет введен в Томской области с 9 мая в качестве рекомендательного характера станет обязательным с 18 мая. Соответствующие изменения внесены в распоряжение, опубликованном на сайте областной администрации.

Маски необходимо будет носить в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Напомним, сегодня губернатор Томской области продлил режим самоизоляции в регионе в смягченном варианте. Сергей Жвачкин сообщил о решении штаба с 9 мая ввести в Томской области масочный режим. Пока этот режим носит рекомендательный характер с возможным переходом на обязательный.

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