Режим самоизоляции в Томской области продлевается, но будет смягчен

Томский Обзор / Фото: 8 мая 2020 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 8 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил о решении продлить действующий в регионе режим самоизоляции, но при этом смягчить его, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сергей Жвачкин сообщил о решении штаба с 9 мая ввести в Томской области масочный режим. Пока этот режим носит рекомендательный характер с возможным переходом на обязательный.

Кроме того, с 12 мая в Томской области возобновляют работу все ранее закрытые предприятия и учреждения, за исключением учреждений социальной сферы, культуры, спорта и общественного питания. Также с 12 мая разрешены индивидуальные и внутрисемейные занятия спортом на свежем воздухе — для этого будут открыты стадионы, лыжероллерные трассы, тропы здоровья. С этого же дня разрешены семейные прогулки и прогулки с детьми — не только во дворе собственного дома, но и в парках, и в скверах, с обязательным соблюдением дистанции от других гуляющих.

Губернатор уточнил, что, в зависимости от ситуации, через неделю или две в регионе будет разрешена работа уличных учреждений общественного питания, а до конца мая для посетителей откроются музеи, библиотеки и «некоторые другие учреждения».

«И предприятиям, и каждому из нас надо научиться жить и работать по-новому, — сказал в видеообращении к жителям Томской области Сергей Жвачкин. — Но в этом новом, по сути, уже ничего нового и нет: соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекции, не общаться в больших группах, а самое главное — не надеяться на русское слово «авось».

Тем не менее, губернатор не исключил пересмотра принятых мер, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.

«Действия нашего штаба будут в первую очередь зависеть от развития ситуации, — резюмировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Нам с вами важно сохранить позитивную динамику борьбы с эпидемией, поэтому главный принцип, которым мы руководствуемся — это принцип «не навреди».

Вся информация о порядке снятия ограничительных мер не позднее 11 мая появится на официальном сайте администрации Томской области.

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