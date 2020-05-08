В конце мая жители части домов Советского района Томска останутся без воды

Томский Обзор / Фото: 8 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В понедельник, 25 мая, в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях в ряде домов Советского района Томска отключат воду, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 23.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Алтайская, 108, 137, 137/1, 139, 141, 143, 145, 161/2, 161б (все строения), 163, 163а, 163б, 163в, 163д, 169, 169а, 169б, 171, 173, 173 стр.1, 173 стр.94;

пер. Ангарский;

ул. Балтийская;

пер. Богашевский;

ул. Заречная 1-я (кроме № 51, 53, 55);

ул. Заречная 2-я;

ул. Заречная 3-я;

ул. Заречная 4-я (кроме № 40, 42, 44, 46, 35, 37, 39, 41);

ул. Заречная 5-я (кроме № 23, 25);

ул. Герцена, 72 стр.2, 72 стр.5, 72 стр.6, 72/1, 72/4, 74/2;

ул. Елизаровых, 78, 82, 82а, 84, 86, 79/1, 79/1 стр.14, 79/1 стр.89, 79/2, 79/3, 79/4 (все строения), 79/6, 81 (все строения), 83/2, 85, 85/1, 85/1 стр.3, 85/3, 93, 97/8, 97/14, 97/17;

пр. Комсомольский, 52, 54, 56 (все строения), 58 (все строения);

ул. Каспийская;

ул. Кулагина, 29, 31, 35, 37, 45;

пер. Курский, 2, 4, 6, 8, 18, 35;

ул. Олега Кошевого, 72;

ул. Лебедева, 96, 77, 77а, 79, 83, 85, 87, 87/1, 135;

ул. Льва Толстого, 56, 56а, 60, 62, 66, 49, 51, 53, 63, 65, 67;

проезд Малиновый;

пер. Моряковский;

пер. Нижний;

ул. Новоселов;

ул. Осенняя;

ул. Писемского;

ул. Салтыкова-Щедрина;

ул. Селькупская;

ул. Совхозная;

ул. Трамвайная;

пер. Цветочный;

ул. Черноморская;

ул. Чкалова;

пер. Энергетический;

ул. Сибирская, 86, 88, 90, 101а;

пер. Смоленский, 12а, 18, 20, 22, 24, 9, 11;

ул. Тальниковая, 1а, 1б;

пер. Фруктовый, 10в, 12/1, 14, 16, 28, 28а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41;

пр. Фрунзе: от пр. Комсомольского до пр. Фрунзе, 240а стр.22, (кроме «Губернаторского рынка») по четной стороне. А также 119г, 119з, 121 (все строения), 123, 125, 127, 131, 133, 135, 135а, 137/1, 137/1 стр.1, 137а — по нечетной стороне;

СТ «им.Мичурина» участок 4-11-7;

ул. Шевченко, 44/30.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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