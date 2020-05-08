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В конце мая жители части домов Советского района Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды жкх когда дадут воду график отключения остались без воды В конце мая жители части домов Советского района Томска останутся без воды

В понедельник, 25 мая, в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях в ряде домов Советского района Томска отключат воду, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 23.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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