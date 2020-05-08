В ближайшие выходные медучреждения Томской области будут работать по спецграфику

8 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С субботы по понедельник, 9 по 11 мая, медицинские учреждения Томской области будут работать по специальному графику. Экстренную медицинскую помощь жители региона смогут получить круглосуточно независимо от места проживания, сообщает пресс-служба обладминистрации.

График работы «скорой» в Томске и районах области останется неизменным — ежедневно, круглосуточно. Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой.

Также круглосуточно с 9 по 11 мая в Томске будут работать травматологические пункты. Больница скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. 451-904) будет оказывать медпомощь детям, взрослые смогут получить травматолого-ортопедическую помощь в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. 419-849), поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 460-158) и в клинике «Больничная» (ЦСМ, ул. Больничная, 11г, тел. 309-411).

Дежурные хирургические кабинеты примут пациентов 9 мая с 10 до 15 часов в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3) и больнице № 2 (ул. Гагарина, 4), 10 мая в поликлинике № 4 (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2) и поликлинике № 8 (пр. Комсомольский, 62), 11 мая в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и в поликлинике № 1 (пр. Ленина, 51).

Неотложную офтальмологическую помощь будут оказывать специалисты Томской областной клинической больницы (ул. И. Черных, 96).

С острой зубной болью детям и взрослым следует обращаться в стоматологическую поликлинику (ул. Набережная реки Ушайки, 6).

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