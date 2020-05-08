Томичка из ревности избила знакомую металлической кружкой

8 мая 2020 / Томский Обзор

В суд направлено уголовное дело в отношении 43-летней томички, которая избила знакомую металлической кружкой, сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района.

Инцидент произошел утром в марте 2020 года. Женщина находилась в гостях у своих знакомых — супружеской пары, где также были еще мужчина и женщина. Компания сидела за столом и употребляла спиртные напитки. Застолье длилось всю ночь. В какой-то момент между обвиняемой и также находившейся в компании гостьей произошел конфликт. Поводом послужило то, что женщина приревновала потерпевшую к также пришедшему в гости мужчине. Обвиняемая взяла со стола металлическую кружку, которой несколько раз ударила потерпевшую по голове, при этом угрожая пострадавшей убийством. При этом нападавшая была мало знакома с «объектом» своей ревности и не состояла с ним в каких-либо отношениях.

«В сложившейся обстановке потерпевшая угрозы убийством воспринимала реально, — отмечается в сообщении. — Кроме того, женщина ранее была неоднократно судима, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, отбывала длительный срок лишения свободы в исправительной колонии, о чем потерпевшей было известно».

В результате потерпевшая получила травмы, относящиеся к категории легкого вреда здоровью. Обвиняемая полностью признала вину, раскаялась. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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