В Томскую область вернулись еще более 90 вахтовиков из Якутии

Томский Обзор / Фото: 7 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 7 мая в Томск вернулись 91 вахтовик с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В Томскую область их доставили спецбортом. Таким образом, за два дня в регион вернулись почти 200 рабочих, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего в Якутии вахтовым методом работают около трехсот жителей Томской области, в ближайшее время все они вернутся на родину. Все прибывшие из аэропорта «Богашево» напрямую автобусами доставляются в обсерваторы на 14-дневный карантин. У них берутся повторные смывы на коронавирусную инфекцию.

«Первоначальные ПЦР-тесты вахтовики сдают по месту отправки. В Томск доставляются только те, у кого уже есть результат анализа и он отрицательный. Но здесь в обязательном порядке осуществляется повтор анализов», - уточнил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

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