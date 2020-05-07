Новое общежитие ТГУ назовут «Маяк»

Накануне, 6 мая, завершился второй этап голосования по выбору названия для нового общежития Томского госуниверситета. За это право «бились» «Маяк», «Эверест» и «Облака». С перевесом в 200 с лишним голосов победил «Маяк».

Как сообщает пресс-служба вуза, в формировании списка имен-кандидатов и двух этапах голосования приняли участие около 3000 человек. Процесс выбора названия для общежития получился поистине общенародным. На первоначальным этапе студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники ТГУ присылали свои варианты названий. Их оказалось более 150. Предложения были самые разные – ироничные, романтичные, молодежные, в духе советских времен и другие. Затем специальная комиссия выбрала топ-5 названий, которые были выставлены на голосование. Но первый этап дал неожиданные результаты: три имени – «Эверест», «Маяк» и «Облака» – оказались слишком близко по количеству голосов для того, чтобы можно было сделать однозначный выбор. Поэтому ТГУ объявил второй этап.

В итоге с отрывом в 235 голосов победил «Маяк». На втором месте оказался «Эверест», третье заняли «Облака». Стоит отметить, что все названия-финалисты были предложены студентами. Вариант «Маяк», не сговариваясь, предложили сразу двое – студент ГГФ Кирилл Никитин и первокурсница ИЭМ Эльвира Бедовская. Все участники, чьи названия вышли в суперфинал, получат благодарственные письма от университета. Во время виртуальной экскурсии по общежитию, которая прошла накануне второго этапа, авторы рассказали о том, как возникли их идеи.

"Новоселами нового общежития станут студенты и аспиранты всех подразделений ТГУ. Мне кажется, что название, которое выбрано народным голосованием, символичное. «Маяк» выполняет очень важную функцию – он служит ориентиром, позволяет не сбиться с курса. Уверен, что ребята, которые учатся в ТГУ, выбрали правильный курс. И после окончания университета они будут вспоминать «Маяк» на берегу Томи с большим теплом", – говорит проректор ТГУ по социальной работе Сергей Кулижский.

Новое общежитие ТГУ, расположенное на ул. Аркадия Иванова рядом со стадионом ТГУ, состоит из двух корпусов. Общая площадь превышает 21 тысячу квадратных метров. В общежитии оборудованы конференц-зал, места для занятий спортом, в каждом корпусе разместились пункты питания, комнаты для стирки и сушки белья. Для удобства проживающих организованы кухни общественного пользования. Для комфортного проживания учащихся с ОВЗ обеспечены все необходимые условия.

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