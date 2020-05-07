Один из двух вновь заболевших коронавирусом в Томской области госпитализирован

Томский Обзор / Фото: 7 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области один человек, у которого обнаружили коронавирус за прошедшие сутки, госпитализирован в инфекционное отделение больницы №3 Томска. Один без симптомов находится на изоляции под наблюдением врача в домашних условиях, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В стационарах лечение проходит 81 пациент с COVID-19. Кислородную поддержку получают семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 224 человека, включая вахтовиков – жителей Томской области, прилетевших с Чаяндинского месторождения Якутии. У вновь поступивших взяты дополнительные анализы на коронавирусную инфекцию.

За сутки взят на исследование 391 ПЦР-тест, всего с начала тестирования проведено 22 474 исследования.

Региональный штаб информирует, что согласно введенным федеральным центром правилам первая информация о зарегистрированных случаях заболевания в регионах России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

В Томской области зарегистрировано 162 случая заболевания коронавирусом: 118 человек находятся на лечении, 42 выздоровели, двое умерли.

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