Завтра часть домов в районе «Телецентра» в Томске останется без воды

7 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

Завтра, 8 мая, в Томске часть домов в районе «Телецентра» останется без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 9.00 до 21.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Больничная, 4/1, 4/2, 6;

ул. Партизанская, 2, 2а, 4, 4/1, 6, 8, 8в, 8/1, 8г, 8д, 3, 7;

ул. Якимовича, 2, 6, 6а, 7;

пер. Пушкина, 12;

ул. Пушкина, 27/1;

ул. Яковлева, 12.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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