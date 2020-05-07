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Завтра часть домов в районе «Телецентра» в Томске останется без воды

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Завтра, 8 мая, в Томске часть домов в районе «Телецентра» останется без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 9.00 до 21.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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