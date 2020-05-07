Рейсы из Москвы в Томск временно прекращены из-за снижения пассажиропотока

Томский Обзор / Фото: 7 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Авиасообщение между Москвой и Томском временно приостановлено из-за снижения пассажиропотока на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на директора ООО «Аэропорт Томск» Антона Перфильева.

Как сообщили в справочной томского аэропорта, последний рейс из Москвы прилетел в Томск 3 мая. Ближайший рейс, согласно данным авиакомпаний, запланирован на вечер 8 мая. Его выполнит авиакомпания S7. По плану, с 8 мая она возобновит регулярные ежедневные рейсы из Москвы в Томск.

«Аэрофлот» восстановит полеты по аналогичному маршруту на день позже — 9 мая. С этой даты до конца месяца авиакомпания будет ежедневно выполнять один рейс. С 1 июня число рейсов, согласно расписанию, увеличится до двух.

«Уральские авиалинии» планируют возобновить ежедневные полеты из Москвы в Томск с 22 мая.

«В текущих ограничениях авиакомпании оперативно принимают решение о выполнении либо разовой отмене рейса, исходя из загрузки на рейс. Ожидаем, что после ослабления режима во второй половине мая рейсы будут выполняться регулярно», — сообщил Перфильев.

Ранее Перфильев сообщал «Интерфаксу», что за первую половину апреля пассажиропоток томского аэропорта снизился на 88%.

Пассажиропоток аэропорта «Богашево» в 2019 году составил 759,2 тыс. человек, рост относительно 2018 года составил 20,6%.

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