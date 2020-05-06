Охотники не смогли выследить медведя, замеченного на территории Сибирского химкомбината

Томский Обзор / Фото: 6 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Медведь, который в середине апреля пробрался на территорию АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ), ускользнул от охотников, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замначальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Константина Осадчего.

«После того как поступило сообщение о медведе на территории СХК, было выдано разрешение на регулирование численности, но зверь скрылся. Новых сигналов о нем не поступало», — сказал Осадчий.

По его словам, косолапые уже не первый год проникают на площадки химкомбината.

«Пока непонятно — это один медведь или разные. Уже лет пять они туда пробираются, а поймать не удается», — подчеркнул Осадчий.

Он также сообщил, что медведя нынешней весной добыть уже практически невозможно.

«У нас была открыта охота на медведя в марте, и в начале апреля еще возможно было добыть его. Сейчас же медведь ушел в глубину леса за черемшой, которая нынче появилась раньше из-за потепления», — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в середине апреля медведь проник на территорию СХК, было выдано разрешение на отстрел.

Сибирский химический комбинат расположен в городе Северске Томской области, объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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