Власти Томска сформируют пакет мер в поддержку строительного бизнеса

6 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Мэр Томска Иван Кляйн поручил департаменту архитектуры и градостроительства и департаменту управления муниципальной собственности подготовить предложения и обоснование для оказания поддержки предприятиям строительной отрасли.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, предложенный пакет мер будет рассмотрен в мае, на ближайшем заседании городской Думы.

«На уровне федерации, региона и нашего муниципалитета сегодня вводятся различные меры по поддержке отраслей, наиболее пострадавших в результате ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции, - подчеркнул Иван Кляйн. – Мы предлагаем, в частности, предоставить отсрочку по уплате платежей за аренду земельных участков, предоставленных для строительства многоквартирных домов, а также на период действия национальных проектов, до 2024 года, пересмотреть существующий подход нормирования по парковочным местам. Он будет устанавливаться исходя из площади жилья».

Мэр также отметил, что поддержка строительного комплекса напрямую связана с необходимостью реализации национального проекта «Жилье и городская среда» - в части расселения аварийного и строительства нового жилья.

В рамках нацпроекта муниципалитету необходимо расселить до конца 2023 года 418 домов (3136 жилых помещений). В том числе уже в 2020 году нужно расселить 233 квартиры площадью 8289 кв.м, в которых проживают 639 человек. Это масштабная задача, для выполнения которой необходимо объединять усилия разных уровней власти и бизнеса, предлагать новые подходы к строительству, к планировке квартир и к их площади.

Также в департаменте архитектуры и градостроительства и на уровне первого заместителя мэра продолжаются встречи с руководством предприятий строительной отрасли, в ежедневном режиме им оказывается консультативная поддержка.

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