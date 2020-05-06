Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томске

Томский Обзор / Фото: 6 мая 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С признаками ОРВИ госпитализированы девять человек: трое — в респираторный госпиталь, развернутый в медсанчасти № 2 Томска, шестеро – в инфекционное отделение больницы № 3. Четверо находятся на изоляции под наблюдением врача в домашних условиях, симптомов заболевания у них нет.

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев сообщил, что все заболевшие – контактные с теми, кому диагноз подтвержден ранее.

Сегодня лечение в стационарах проходят 80 пациентов с COVID-19. Кислородную поддержку получают семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 46 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.

За сутки взято на исследование 393 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 22 083 исследования.

В Томской области зарегистрировано 160 случаев заболевания коронавирусом: 117 человек находятся на лечении, 41 человек выздоровел, двое умерли.

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