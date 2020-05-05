Трое пострадали при столкновении двух иномарок в томском поселке

Томский Обзор / Фото: 6 мая 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 5 мая, в Томске в поселке Светлый столкнулись Mitsubishi Outlander и Lexus GX470, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.05 в поселке Светлом, 21а. По предварительным данным, водитель Mitsubishi перед началом разворота не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю Lexus.

В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Mitsubishi (56-летняя женщина и 37-летний мужчина) с травмами доставлены в медицинское учреждение.

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