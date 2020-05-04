За сутки в Томской области выздоровели 14 заболевших коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 4 мая 2020 // Фото: pixabay.com

По состоянию на понедельник, 4 мая, в Томской области за сутки у 14-ти человек, заболевших коронавирусом, контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление. Также было зафиксировано девять новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации. .

Шесть из девяти человек госпитализированы с симптомами ОРВИ в респираторный госпиталь, развёрнутый в медсанчасти № 2 областного центра, двое из них входят в группу риска по возрасту. Источниками заболевания восьми человек стали контакты с ранее заболевшими, у одного – причины заражения устанавливаются эпидемиологами.

Сегодня лечение в стационарах проходят 59 пациентов с COVID-19, к аппаратам ИВЛ подключены пять больных, из них двое на инвазивной вентиляции легких, трое – на масочной.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 49 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.

За сутки взято на исследование 743 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 21 690 исследований.

«Благодаря слаженной работе эпидемиологов и правоохранительных органов, ситуация в регионе стабильная и контролируемая, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, открывая сегодня в обладминистрации заседание регионального оперативного штаба. - Мы знаем об источниках заражения, вовремя изолируем контактных лиц и тех, кто успел контактировать с контактными. Большинство устало от режима самоизоляции, однако никакой расслабленности быть не должно. Нужно продолжать соблюдать все меры предосторожности, беспечности эпидемия не прощает».

Региональный штаб информирует, что согласно введенным федеральным центром правилам первая информация о зарегистрированных случаях заболевания в регионах России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

В Томской области зарегистрировано 128 случаев заболевания коронавирусом: 85 человек находятся на лечении, 41 человек выздоровел, двое умерли.

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