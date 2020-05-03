Еще один заразившийся коронавирусом скончался в Томской области

Томский Обзор / Фото: 3 мая 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедший сутки в Томской области скончался один из заразившихся коронавирусом, трое выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, всего за сутки в регионе зафиксировано 17 новых случаев заболевания. У восьми человек болезнь протекает без симптомов, они изолированы. Семеро госпитализированы в респираторный госпиталь, развёрнутый в медсанчасти N 2 областного центра (у четверых пневмония, у троих - ОРВИ), двое - в инфекционное отделение 3-й больницы с симптомами ОРВИ.

Как сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, 16 заболевших за последние сутки имели контакты с ранее выявленными пациентами с диагнозом коронавирусной инфекции. Один случай - «привозной» из Москвы.

Иван Деев также рассказал, что в респираторном госпитале на базе МСЧ N 2 вчера вечером умер второй пациент с коронавирусной инфекцией. С первого дня на протяжении всех десяти дней госпитализации больной находился на искусственной вентиляции легких. Течение болезни осложнял ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди которых болезни сердечно-сосудистой системы и почек, в том числе в стадии декомпенсации. В стационаре пациент получал противовирусную и антибактериальную терапию. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Как и первый скончавшийся в Томской области 30 апреля, пациент был старше 70 лет.

Сегодня лечение в стационарах проходят 48 пациентов с COVID-19, к аппаратам ИВЛ подключены четверо больных. Трое за последние сутки выздоровели, еще четверо готовятся к выписке.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 60 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.

В Томской области зарегистрировано 119 случаев заболевания коронавирусом: 48 на лечении в стационарах, 27 выздоровели, двое умерли.

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