В Томской области зафиксировано пять новых случаев заболевания коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 2 мая 2020 // Фото: pixabay.com

За сутки в Томской области выявлены пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У четверых болезнь протекает без симптомов, они изолированы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, у одного заболевшего COVID-19 - легкие признаки ОРВИ, он госпитализирован в респираторный госпиталь, развёрнутый в медсанчасти N 2 областного центра. Все заболевшие за сутки ранее контактировали с пациентами с коронавирусом.

В стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 51 пациент. Пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 64 человека, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.

За сутки взято на исследование 1 259 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 20 249 исследований.

В Томской области зарегистрировано 102 случая заболевания коронавирусом: 51 на лечении, 24 выздоровели, один умер.

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