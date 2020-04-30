В Томске загорелся заброшенный деревянный дом
30 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Илья Лойша
Сегодня, 30 апреля, в Томске загорелся заброшенные деревянный дом по ул.Красноармейской, 45, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в расселенном двухэтажном бревенчатом доме поступило в дежурную часть в 21.51. На месте работают 6 единиц техники, более 20 человек.
Возгорание было ликвидировано в 22.22, идет проливка. Информации от пострадавших не поступало.
В пресс-службе также отметили, что временно ограничено движение по ул.Красноармейской от пер.Нечевского до пр. Фрунзе.
Видео: Илья Лойша
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