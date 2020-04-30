В первые дни мая томичей ждут грозы и ливни

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В ближайшие дни, 1 мая и ночью 2 мая, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах усиление ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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