В Томске зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 30 апреля, в Томской области зарегистрирован первый случай смерти от коронавиурсной инфекции, выявлены два новых случая заболевания, двое выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Пациент не работал, входил в группу риска по возрасту, имел тяжелые сопутствующие заболевания. На этом фоне COVID-19 у него развилась тяжелая форма пневмонии, в течение девяти дней он находился на искусственной вентиляции легких. Сегодня утром заболевший умер, причиной смерти стала полиорганная недостаточность», — сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Новые заболевшие госпитализированы в стационары: один пациент с признаками ОРВИ проходит лечение в инфекционном отделении больницы № 3, второй — с пневмонией в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска.

У двух человек контрольные смывы подтвердили выздоровление.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 63 человека, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные. За время работы обсерватора два человека были госпитализированы в инфекционные стационары с различными заболеваниями, в результате обследования в стационарах COVID-19 у них подтвержден не был.

За сутки взято на исследование 1 342 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 17 676 исследований.

В Томской области зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусом: 67 на лечении, 21 выздоровел, один умер.

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