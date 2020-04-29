Семилетний мальчик попал под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 29 апреля, в Томске сбили 7-летнего мальчика, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.55 во дворе дома по ул.Сергея Лазо, 3а. Здесь 27-летний водитель Toyota Corona сбил ребенка, который, по предварительным данным, двигался по проезжей части. В результате ДТП мальчика с травмами доставили в больницу.

Очевидцев данного происшествия просят обратиться в отдел ГИБДД по телефонам: 27-15-52, либо 66-44-22, 66-44-24 или лично по адресу улица Герцена, 72/1, кабинет 318.

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