Студенты юрфака ТГУ помогают предпринимателям, пострадавшим из-за пандемии

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Около 70 студентов Юридического института Томского госуниверситета оказывают бесплатную консультационную помощь тем, кто обращается в Юридическую клинику (Центр клинических методов обучения ЮИ ТГУ). Это количество планируется увеличить до 100 в связи с тем, что в клинику начало поступать большое количество обращений от представителей малого бизнеса, пострадавших от ситуации с распространением коронавируса.

Как уточняют в пресс-службе вуза, раньше, как правило, в Юридическую клинику обращались люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, но не из числа предпринимателей. После того, как многим компаниям на время пандемии коронавируса пришлось закрыться, юридическая помощь потребовалась и малому бизнесу. На сайте администрации Томской области были размещены контакты директора ЦКМО ЮИ ТГУ Татьяны Трубниковой — чтобы предприниматели могли напрямую связаться с ней и задать свои вопросы.

«В каких-то случаях удается ответить сразу, иногда дальнейшая связь идет по электронной почте. Ответы готовятся быстро, студенты заверяют их у преподавателей и отправляют адресату. Люди спрашивают о мерах поддержки малого бизнеса, как снизить арендную плату или оформить арендные „каникулы“. Есть вопросы о том, можно ли признать сложившиеся обстоятельства форс-мажором, кому можно возобновить свою деятельность и так далее. Есть вопросы и от турагентств, и от туристов, которые не смогли полететь в отпуск, — что им делать», — приводит примеры Татьяна Трубникова.

Юридическая клиника ТГУ не только проводит консультации, но и, например, составляет официальные письма в адрес арендодателей, которые отказываются идти навстречу нанимателям своих помещений — с указанием нормативных документов, в которых прописан порядок их взаимоотношений на период пандемии. Судебных процессов, где интересы предпринимателей представляли бы студенты-юристы ТГУ, пока не было, но такая возможность тоже не исключается.

Центр клинических методов обучения ЮИ ТГУ создан и действует в качестве структурного подразделения ТГУ с 2001 года. В ЦКМО ЮИ ТГУ студенты старших курсов под руководством преподавателей-кураторов, большинство из которых адвокаты, оказывают бесплатную юридическую помощь лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации и не имеющим возможности оплатить юридическую помощь. Ежегодно бесплатная юридическая помощь оказывается 250-300 лицам — в виде письменных консультаций, составления исковых заявлений в суд, других документов правового характера (претензий, жалоб, ходатайств, проектов договоров), представления интересов граждан в суде.

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