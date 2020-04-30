Воспитанников домов-интернатов и кадетов в Томской области проверят на COVID-19 при появлении симптомов простуды

30 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Глава управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина внесла изменения в свое распоряжение о профилактике коронавируса, расширяющие список людей, которых протестируют на наличие коронавируса. Соответствующий документ в четверг размещен на сайте ведомства, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Организовать обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 (...) находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы и персонал таких организаций при появлении симптомов респираторного заболевания», — говорится в тексте распоряжения.

В частности, на коронавирус будут обследовать воспитанников учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, кадетских корпусов, домов-интернатов, а также находящихся в учреждениях ФСИН РФ.

Ранее эта категория населения Томской области не была включена в список людей, которых проверяли на COVID-19 в обязательном порядке.

По последним данным, в Томской области выявлено 87 случаев COVID-19, в регионе действует режим полной самоизоляции.

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