За прошедшую неделю клещи покусали более 1,9 тыс. жителей Томской области

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В период с 23 по 29 апреля в Томской области зарегистрировано 1933 обращения граждан с присасываниями клещей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольшая часть обращений приходится на Томск. Здесь клещи покусали 1284 человека, среди которых 341 ребенок. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области обратилось 2627 человек, пострадавших от клещей, в том числе 734 детей.

В сообщении отмечается, что в регионе продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. За последнюю неделю в Томской области было привито 2798 человек. Также с начала сезона проведены противоклещевые обработки на территории 328,9 га. Всего в этом году запланировано обработать от клещей 2350 га.

Пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций: в г. Томске - ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника" Киевская, 74, ОГАУЗ "Детская больница №1 на Московский тракт, 4, жителям сельских районов - в приемные покои районных больниц.

В преддверии продолжительных выходных и праздничных дней специалисты Управления Роспотребнадзора по Томской области призывают томичей и жителей области соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы не пострадать от укусов клещей. Поэтому, отправляясь на природу, необходимо предусмотреть все риски заражения клещевыми инфекциями и позаботиться о соблюдении мер неспецифической профилактики.

Так, например, стоит внимательно отнестись к выбору мест для отдыха на природе:

стоянки и ночевки устраивать на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах;

нельзя садиться или ложиться на траву;

каждые 15-20 минут внимательно осматривать одежду, тело и волосы, проводить взаимные осмотры с участием близких людей;

для защиты от клещей не забывать про отпугивающие средства - репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду (перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией);

тщательно подбирать одежду для выезда на природу (длинный рукав, плотно прилегающий к запястью; брюки, штаны, заправленные в носки, высокие сапоги; одежда светлых тонов; обязательно наличие головного убора);

передвигаясь, остерегаться сухостоя из травы и кустарников, расстояние держать ближе к середине тропинки.

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