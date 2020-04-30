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За прошедшую неделю клещи покусали более 1,9 тыс. жителей Томской области

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В период с 23 по 29 апреля в Томской области зарегистрировано 1933 обращения граждан с присасываниями клещей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольшая часть обращений приходится на Томск. Здесь клещи покусали 1284 человека, среди которых 341 ребенок. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области обратилось 2627 человек, пострадавших от клещей, в том числе 734 детей.

В сообщении отмечается, что в регионе продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. За последнюю неделю в Томской области было привито 2798 человек. Также с начала сезона проведены противоклещевые обработки на территории 328,9 га. Всего в этом году запланировано обработать от клещей 2350 га.

Пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций: в г. Томске - ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника" Киевская, 74, ОГАУЗ "Детская больница №1 на Московский тракт, 4, жителям сельских районов - в приемные покои районных больниц.

В преддверии продолжительных выходных и праздничных дней специалисты Управления Роспотребнадзора по Томской области призывают томичей и жителей области соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы не пострадать от укусов клещей. Поэтому, отправляясь на природу, необходимо предусмотреть все риски заражения клещевыми инфекциями и позаботиться о соблюдении мер неспецифической профилактики.

Так, например, стоит внимательно отнестись к выбору мест для отдыха на природе:

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